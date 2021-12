Bolsa brasileira cai já na expectativa de alta nos juros americanos

VEJA Mercado | Fechamento | 14 de dezembro.

A inflação ao produtor americano em novembro foi de 0,8% contra a expectativa de 0,5% do mercado, e esse simples fator estressou as bolsas na véspera da reunião do Fomc, que vai discutir justamente a aceleração do tapering, o processo de retirada dos estímulos da economia norte-americana em virtude da inflação que antes era temporária e que, agora, é considerada persistente pelo Fed, o banco central dos EUA. O Ibovespa até abriu o dia em alta, mas devolveu os ganhos ao longo do dia e fechou em queda de 0,58%, a 106.759 pontos. Nasdaq e Dow Jones recuaram 1,1% e 0,30%, respectivamente. O dólar, na contramão, subiu 0,34%, a 5,693 reais, após cair mais de 1% no início do dia.

Caso o Fed decida por acelerar o tapering, a curva de juros no país pode subir antes do esperado, o que poderia provocar um movimento de retirada de investimentos de países emergentes, como o Brasil. “A expectativa para o Fomc começa a ficar deteriorada e os mercados começam a ajustar os preços. Percebemos um peso maior nas companhias focadas em inovação, pois os aspectos tecnológicos dependem substancialmente do futuro para as suas operações, e quando vemos mais juros no horizonte, essas perspectivas ficam mais negativas”, avalia Evandro Bertho, sócio-fundador da Nau Capital. Banco Pan, Méliuz e Banco Inter fecharam em quedas de 12,1%, 10,6% e 8,3%, respectivamente.

No lado das altas, os frigoríficos se salvaram. A JBS comprou quatro fábricas na Itália e anunciou uma nova expansão de suas operações pelo continente europeu, o que ajudou a empresa a subir. A reversão de queda do dólar para alta também beneficiou essas empresas, uma vez que elas exportam grande parte de seus produtos. Marfrig, JBS e BRF fecharam em altas de 6,8%, 5,3% e 3,6%, respectivamente.