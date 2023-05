Bolsa acorda entre anúncio do marco fiscal e mudanças na Petrobras

O governo federal começou a destravar as suas pautas de interesse. A Petrobras anunciou há pouco o fim da política de paridade de preços internacionais dos combustíveis e o relatório do novo marco fiscal do país foi entregue ao Congresso na noite da última segunda-feira, 15. Dessa forma, dois assuntos fundamentais para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começam a ganhar corpo. Na bolsa de valores, o novo governo não enfrenta a ferrenha oposição que precisa lidar em Brasília, apesar dos percalços de outrora com o mercado.

O novo governo está longe de ser unanimidade, mas a gestão de Fernando Haddad à frente da Fazenda e a manutenção da política de dividendos da Petrobras ganham elogios na bolsa. O índice Bovespa engatou na última segunda-feira a sua oitava sessão consecutiva em alta. Tal feito não era registrado há pelo menos um ano. Já o dólar comercial voltou a negociar abaixo da marca de 4,90 reais, outro feito que também não era visto há mais de um ano. Entre os gestores, a previsibilidade das mudanças é o que sustenta uma reação positiva do mercado.

