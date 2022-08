BNDES volta ao ranking de empresas mais valiosas do Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, voltou ao ranking das marcas mais valiosas do Brasil. O dado é mapeado pela Brand Finance. Entre mais de 5 mil marcas monitoradas, o BNDES retorna à lista das cem principais empresas do Brasil depois de anos fora do levantamento. A marca do banco de fomento está na 39ª posição com valuation em torno de 2,3 bilhões de reais.

Segundo o levantamento, que será divulgado nesta segunda-feira, 8, o valor total das 50 marcas mais valiosas do Brasil aumentou 12% se comparado ao ano anterior. O setor bancário continua em destaque, com 13 marcas no ranking, representando 31% do valor total das marcas.