BNDES financia exportação de aviões militares da Embraer para o Paraguai

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinou, nesta segunda-feira, 18, durante a Cúpula de Líderes do G20, com o Governo do Paraguai, contrato de financiamento da ordem de 600 milhões de reais para exportação de seis aviões militares, os Super Tucanos, da Embraer para Força Aérea do Paraguai. A assinatura contou com as presenças do ministro da Economia do Paraguai, Carlos Fernández Valdovinos, e do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. “Essa foi a primeira operação de financiamento a exportações de produtos de Defesa aprovada em mais de 13 anos”, explica Mercadante.

