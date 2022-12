BNDES aporta R$ 490 milhões em projeto nacional de carro voador

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento à Eve Soluções de Mobilidade Aérea Urbana, companhia fundada pela Embraer, para a primeira fase do desenvolvimento de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL da sigla em inglês).

Conhecido também como carro voador, o eVTOL da Eve será projetado para realizar voos urbanos e proporcionará baixos níveis de ruído e maior sustentabilidade em relação aos veículos tradicionais. Com zero emissões locais, o veículo deverá estar disponível no mercado a partir de 2026.

O BNDES financiará 490 milhões de reais dos investimentos, o correspondente a 75% do total investido nesta fase do desenvolvimento do projeto, voltada à pesquisa e desenvolvimento, de 652 milhões de reais. Desse valor, 80 milhões de reais serão oriundos do programa BNDES Fundo Clima.

