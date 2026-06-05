A Blanver recebeu aval da Anvisa para registrar e produzir no Brasil um genérico que combina lamivudina e dolutegravir sódico, uma das terapias de referência na primeira linha de tratamento do HIV.

A aprovação reforça a posição da farmacêutica nacional como uma das principais fornecedoras de antirretrovirais ao SUS e dá escala a uma frente considerada sensível para a política industrial da saúde: reduzir dependência externa em medicamentos estratégicos.

A projeção da companhia é fornecer entre 30 milhões e 50 milhões de comprimidos ao sistema público em 2026. No ano seguinte, a expectativa é chegar a cerca de 80 milhões de unidades produzidas, com potencial de atendimento estimado em aproximadamente 300 mil pacientes no biênio.

O medicamento nasce de uma PDP, parceria para o desenvolvimento produtivo, firmada entre a Blanver e os laboratórios públicos Lafepe e Furp. Na prática, o modelo busca combinar transferência de tecnologia, produção local e compras públicas para ampliar a oferta de medicamentos essenciais.

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O registro também chega em meio a um ciclo mais amplo de expansão da Blanver. A empresa iniciou um plano de investimentos de cerca de R$ 900 milhões para ampliar capacidade produtiva, incorporar novas tecnologias e reforçar sua atuação em medicamentos estratégicos. Parte desse movimento passa pela terceira planta fabril da companhia, em Mairiporã, com início de operação previsto para este ano e potencial para dobrar sua capacidade produtiva.