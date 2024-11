Black Friday: faturamento no e-commerce cresce 11% em novembro

O varejo digital registrou um aumento de 11,24% no faturamento na primeira quinzena de novembro em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Getnet. As vendas digitais no varejo também tiveram alta de 2,90% no número de transações. “Cada vez mais, as pessoas buscam praticidade, agilidade e segurança ao fazer compras. Do outro lado, os lojistas estão investindo em melhorar suas lojas online, criando uma experiência que fideliza e atrai novos clientes,” comenta Fabio Coelho, vice-presidente de finanças da Getnet.

Apesar do desempenho robusto do digital, o varejo físico apresentou retração no período. O faturamento total caiu 1% com uma redução de 10% no número de transações.