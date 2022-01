Bitcoin despenca e volta aos níveis de agosto

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O bitcoin despencou 10% nas últimas 24 horas e está cotado a pouco mais de 38 mil dólares, voltando aos níveis de agosto do ano passado. Segundo alguns analistas, a criptomoeda está caindo porque ela é usada como um instrumento contra o aumento da inflação, mas como existe a expectativa de que o Federal Reserve seja mais agressivo para conter a inflação, a moeda acaba sofrendo. Além disso, os investidores estão super atentos às questões regulatórias. Ontem, o Banco Central russo, por exemplo, fez um relatório recomendando a proibição do uso e mineração de criptomoedas no país.

