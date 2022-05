Bitcoin despenca e perde 50% do valor

Nas idas e vindas do bitcoin, a moeda agora está na fase de despencar. Depois de ter atingido o máximo histórico de cotação, em novembro do ano passado, chegando a 64.400 dólares, agora está valendo metade: 32.800 dólares. Os valores voltam assim às cotações de julho de 2021. O movimento segue o mercado mundial com medo da inflação, guerra, China, juros altos. Mas mesmo com essa volatilidade toda, quem investiu em bitcoins há cinco anos não tem do que reclamar. Neste período, mesmo com idas e vindas, a criptomoeda valorizou mais de 1.400%.

