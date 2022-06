Bilionários do delivery perdem fortunas com melhora da pandemia

Bilionários que fizeram fortuna durante a pandemia oferecendo serviços de entrega de comida têm perdido parcelas expressivas de seus patrimônios. Tony Xu, CEO de uma das maiores empresas do ramo, a americana DoorDash, chegou a uma fortuna de mais de 2,5 bilhões de dólares durante a pandemia, montante que já caiu em mais de 50%. Também fundadores da DoorDash, Andy Fang e Stanley Tang chegaram a perder o status de bilionários após acumularem mais de dois bilhões de dólares cada. O fenômeno se estende a outras empresas, como no caso do fundador da inglesa Deliveroo, Will Shu, que viu o valor de suas ações da companhia derreter de 620 milhões de dólares para 150 milhões desde agosto de 2021. Os dados são do Índice de Bilionários da Bloomberg.

Desde o início da pandemia, quando houve o ‘boom’ dos serviços de entrega em virtude da quarentena, a receita da Deliveroo mais que duplicou, enquanto a da DoorDash aumentou em mais de cinco vezes. Hoje, as receitas são de 1,8 bilhão de dólares e 5,3 bilhões respectivamente. Mas duas mudanças características de 2022 têm agido contra o setor: a melhora da pandemia e a alta de preços. Com a volta das idas a restaurantes e o encarecimento dos alimentos, muitos deixaram de usar o delivery. O efeito já é refletido nas ações de ambas as empresas, cada uma tendo perdido cerca de 60% do seu valor nos últimos seis meses.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.