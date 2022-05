Bilionário faz apelo dramático para que Fed suba agressivamente os juros

“Inflação fora de controle. Expectativas de inflação fora de controle. Mercados implodindo.” Assim o bilionário Bill Ackman, dono da gestora de fundos de hedge Pershing Square, começou uma thread na sua conta oficial do Twitter para criticar duramente a política do banco central americano, o Fed. Ackman fez um apelo dramático pedindo um aumento expressivo da taxa de juros americana. Segundo ele, a instituição não está fazendo o suficiente para conter a “inflação fora de controle” e zelar pela economia. Ele disse que os mercados estão implodindo porque investidores não estão confiantes que o regulador vai conseguir conter a inflação e o risco para que chegue aos dois dígitos é real. Ackman descreve um cenário dramático para os Estados Unidos com as vagas de emprego sem precedentes, 3,6% de desemprego, desequilíbrios de oferta/demanda de longo prazo em energia, agricultura e alimentos, habitação e trabalho, e com a espiral de preços e salários que está em curso, não há perspectiva de uma redução material na inflação. “A menos que o Fed aumente agressivamente as taxas, ou o mercado de ações quebre, catalisando um colapso econômico e destruição da demanda”, escreveu o bilionário.

Ackman considera que o órgão regulador já perdeu credibilidade por sua incompetência durante a crise e deve fazer “o que for necessário” para combater a alta de preços. Contudo, afirma que basta os investidores terem confiança na diminuição da inflação para que as ações voltem a subir. No último mês, o índice S&P 500 caiu mais de 8%, enquanto a Nasdaq apresentou queda de mais de 13%. Já a inflação americana atingiu um acumulado de 8,3% ao ano no mês de abril, chegando próxima dos dois dígitos, um dos maiores níveis em 40 anos.

