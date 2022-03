Bilionária Mackenzie Scott faz maior doação da história da Gerando Falcões

Enquanto Jeff Bezos gasta seus bilhões em espaçonaves para colonizar outros planetas, sua ex-mulher, a bilionária Mackenzie Scott, usa os bilhões que ganhou junto com Bezos na Amazon para mudar o Planeta Terra mesmo. A filantropa acaba de doar R$ 27 milhões para a Gerando Falcões, do empreendedor social Edu Lyra. Não podia ser mais simbólico uma doação para uma organização que tem por missão acabar com a pobreza nas favelas no mundo antes que Marte seja colonizada. E não é qualquer doação. Esta é a maior doação individual já recebida na história da Gerando Falcões.

Edu Lyra contou ao Radar Econômico que há 4 meses a equipe de Scott está estudando a organização, suas contas, seus projetos e seu compliance. A doação foi feita com total liberdade para o uso do dinheiro e Edu Lyra já tem os planos montados. Pelo menos 5 milhões de reais serão usados em um projeto piloto na favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos (SP), que abriga mil moradores. Na primeira etapa será feito um diagnóstico social, com uso de dados para analisar o nível de pobreza. Depois será feito o que Edu chama de “imaginação cívica”, em que a equipe da Gerando Falcões cria um plano de desenvolvimento junto com os moradores da favela. A terceira fase é a execução do plano. Para se ter uma ideia do projeto com um exemplo mais concreto, cada família receberá uma assessoria para criar um plano de superação da pobreza e em todo o processo a tecnologia será uma aliada. O objetivo deste projeto piloto na Grande São Paulo é ter ainda um acompanhamento acadêmico para que se possa provar cientificamente que é possível mudar a realidade das favelas.

Outro plano de Edu é usar outros 5 milhões de reais em um banco social para financiar ideias que venham das favelas, por meio do intermédio dos líderes sociais. A Gerando Falcões está hoje em 3.700 favelas brasileiras, em 25 estados. E este será só o começo.

Não é qualquer um que consegue doações da americana Mackenzie Scott que montou uma organização para avaliar projetos pelo mundo. Desde 2020, a bilionária já doou mais de 7 bilhões de dólares, para diferentes organizações sociais que impactam a vida das pessoas. Ela foi esposa de Jeff Bezos e um pilar importante na construção da Amazon.

