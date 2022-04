Biden pode não ter tanto petróleo assim e preços não devem baixar, diz UBS

A tentativa do presidente americano Joe Biden de reduzir a escassez de petróleo no mundo por causa da guerra na Ucrânia pode não sair como o planejado. É o que alertam os analistas do banco de investimentos UBS BB. Embora a liberação dos 180 milhões de barris das reservas americanas nos próximos seis meses seja robusta, os especialistas dizem que esta não é a solução para o longo prazo. “A estratégia não corrigirá os desequilíbrios estruturais no mercado de petróleo. Continuamos vendo preços mais altos do petróleo em 2023, apoiados pelo plano do governo Biden de reabastecer as reservas em um estágio posterior”, dizem os analistas. Além disso, paira a preocupação de que no fim das contas nem pode entrar tanto petróleo assim no mercado.

O fato é que as refinarias podem não ter capacidade para retirar os barris das cavernas, fora que os Estados Unidos não estão acostumados a vender tanto petróleo para o exterior. “Não está claro se há demanda das refinarias por quantidades tão elevadas de petróleo, considerando a qualidade azeda armazenada. Além disso, alguns participantes do mercado acham que o tamanho da liberação pode ser limitado por gargalos logísticos, como limitações na capacidade. Isso significa que a liberação real durante o período de 6 meses pode ser menor do que o número de 180 milhões de barris”, diz a instituição. Às 15h24, o petróleo brent subia 2,98%, cotado a 107,50 dólares o barril.

