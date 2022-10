Biden e Xi Jinping cumprimentam Lula e reforçam cooperação

Depois da consolidação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL), os presidentes dos países que ocupam o rol de principais parceiros comerciais do país cumprimentaram o presidente eleito e reforçaram a vocação de consolidar boas relações bilaterais com o Brasil de Lula. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi o primeiro a reconhecer a vitória do petista e afirmou que as eleições foram limpas. “Envio meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória em uma eleição livre, justa e digna de confiança. Espero que possamos trabalhar juntos e manter a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e nos anos que virão”, escreveu a Casa Branca.

O presidente da China, Xi Jinping, também emitiu comunicado para cumprimentar Lula e exaltou a intenção de promover “parceria estratégica” com o Brasil — depois de anos de relações turbulentas com o governo de Jair Bolsonaro. “Estou disposto a trabalhar com o presidente eleito Lula, de uma perspectiva estratégica e de longo prazo, para planejar e promover conjuntamente a um novo patamar a parceria estratégica abrangente entre a China e o Brasil, em benefício dos dois países e seus povos”, disse o presidente chinês.

Siga o Radar Econômico no Twitter