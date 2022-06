Biden adota o mesmo discurso de Bolsonaro contra suas petroleiras

Não é por um mero acaso que o presidente Jair Bolsonaro ficou “maravilhado” com o presidente americano Joe Biden. Ambos parecem estar bem afinados no discurso quando o assunto é preço dos combustíveis. Num estilo Bolsonaro, Biden criticou nesta sexta-feira, 10, a Exxon Mobil, uma das maiores petroleiras do país. “A Exxon ganhou mais dinheiro do que Deus este ano”, disse Biden ao ser questionado sobre o governo americano limitar lucros das petroleiras. No caso dos Estados Unidos, o presidente americano cobra das petroleiras que elas ampliem a produção. Os Estados Unidos estão vivendo a maior inflação em 41 anos.

