Benefícios fiscais de São Paulo sob lupa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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A votação das contas de 2025 do governador Tarcísio Gomes de Freitas no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), marcada para esta quarta-feira, 17, deve ter um ponto de atenção especial: os benefícios fiscais concedidos pelo governo paulista.

O relator do processo, conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli, pretende dar destaque aos números das renúncias fiscais do Estado em seu relatório.

O tema é sensível. No ano passado, o debate ganhou força após apontamentos do próprio TCESP sobre fragilidades no controle das renúncias, incluindo a necessidade de aprimorar a mensuração individualizada dos benefícios e de avaliar com mais profundidade suas contrapartidas.

A sessão extraordinária do TCESP está marcada para as 10h, na sede do tribunal, no centro de São Paulo. Após a votação, Bertaiolli concederá entrevista coletiva para detalhar os principais pontos do parecer.