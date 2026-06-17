Belo Monte segura a energia na estreia do Brasil na Copa

Enquanto milhões de brasileiros acompanhavam a estreia da seleção brasileira na Copa, contra Marrocos, neste sábado, 13, Belo Monte teve papel de protagonista fora de campo. A hidrelétrica respondeu por 7% de toda a energia consumida no país durante a partida, ajudando a sustentar o aumento de demanda provocado pela transmissão do jogo.

O dado mais expressivo veio no intervalo. Entre o primeiro e o segundo tempo, quando o consumo costuma subir com o uso de geladeiras, iluminação de outros cômodos e outras atividades domésticas, Belo Monte respondeu por 34% do aumento da demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Em apenas sete minutos, a usina entregou mais de 850 MW adicionais ao sistema elétrico, evidenciando a importância da flexibilidade das grandes hidrelétricas em momentos de variação rápida no consumo. A operação foi coordenada com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que orientou a usina a suspender ações preventivas que pudessem reduzir sua geração e a manter suas máquinas disponíveis ao SIN antes mesmo do apito inicial.

A participação de Belo Monte durante a estreia do Brasil reforça o papel das hidrelétricas como ativos estratégicos para a segurança energética, especialmente em eventos de grande audiência, quando o comportamento coletivo da população se reflete diretamente na curva de carga do país.