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Belo Monte segura a energia na estreia do Brasil na Copa

Hidrelétrica respondeu por 7% do abastecimento durante jogo contra Marrocos e chegou a atender 34% do aumento de demanda no intervalo da partida

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 17 jun 2026, 11h22
GASTANÇA - Usina de Belo Monte: exemplo de desperdício de recursos públicos
Usina de Belo Monte (Bruno Batista/VPR/.)
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Belo Monte segura a energia na estreia do Brasil na Copa Priorize VEJA no Google

Enquanto milhões de brasileiros acompanhavam a estreia da seleção brasileira na Copa, contra Marrocos, neste sábado, 13, Belo Monte teve papel de protagonista fora de campo. A hidrelétrica respondeu por 7% de toda a energia consumida no país durante a partida, ajudando a sustentar o aumento de demanda provocado pela transmissão do jogo.

O dado mais expressivo veio no intervalo. Entre o primeiro e o segundo tempo, quando o consumo costuma subir com o uso de geladeiras, iluminação de outros cômodos e outras atividades domésticas, Belo Monte respondeu por 34% do aumento da demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Em apenas sete minutos, a usina entregou mais de 850 MW adicionais ao sistema elétrico, evidenciando a importância da flexibilidade das grandes hidrelétricas em momentos de variação rápida no consumo. A operação foi coordenada com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que orientou a usina a suspender ações preventivas que pudessem reduzir sua geração e a manter suas máquinas disponíveis ao SIN antes mesmo do apito inicial.

A participação de Belo Monte durante a estreia do Brasil reforça o papel das hidrelétricas como ativos estratégicos para a segurança energética, especialmente em eventos de grande audiência, quando o comportamento coletivo da população se reflete diretamente na curva de carga do país.

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