Bee Elétrica espera aumentar faturamento investindo em Portugal

A Bee Elétricas, empresa carioca de scooters elétricas, aposta em um aumento de 30% em seu faturamento bruto anual. Após faturar 23 milhões de reais em 2024, a companhia espera chegar aos 30 milhões de reais neste ano. Para isso, vai investir em sua operação em Portugal, lançada no ano passado, segundo o CEO, Bernardo Omar. A Bee será patrocinadora do Rock in Rio Lisboa, com direito a uma loja conceito no festival.