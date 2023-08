“BC tem motivo para acelerar e cortar Selic a 8,5%”, diz Juliano Custodio

VEJA Mercado | 14 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta segunda-feira, 14. Os investidores aguardam a divulgação da ata da última reunião do banco central americano e por números de atividade econômica chinesa. No Brasil, o destaque vai para a temporada de balanços corporativos e o impacto dos resultados nas ações. Atenções voltadas para os nós a serem desatados para a votação do novo marco fiscal do país. O Boletim Focus elevou novamente a projeção de crescimento econômico do país. Diego Gimenes entrevista Juliano Custodio, CEO da EQI Investimentos.

