BC estabeleceu plano de voo e não deve ousar, diz Alexandre Espirito Santo

VEJA Mercado | 13 de dezembro.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quarta-feira. A “super-quarta dos juros” é o assunto do dia e deve dominar os mercados mundo agora. Os membros do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, anunciam a nova taxa de juros dos Estados Unidos no meio da tarde. Jerome Powell, presidente da entidade, concede entrevista coletiva logo em seguida. Os juros devem ser mantidos no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. No Brasil, o Copom deve cortar a taxa Selic em 0,5% ponto percentual — os juros encerrariam 2023 a 11,75% ao ano. A expectativa é pelo comunicado do BC, os alertas e as pistas sobre a condução da política monetária brasileira. Diego Gimenes entrevista Alexandre Espirito Santo, economista-chefe da Way Investimentos.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF