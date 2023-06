Bayer planeja dobrar mercado potencial do agro e vê Brasil como peça-chave

Olhando para a agricultura regenerativa e mercados adjacentes à atividade, a alemã Bayer anunciou nesta terça-feira, 20, planeja dobrar o potencial de mercado da divisão agrícola da empresa. Com potencial de crescimento em áreas como fertilização de solo, biocombustíveis, agricultura de carbono, entre outros, a empresa prevê acessar um mercado de 100 bilhões de euros (cerca de 522 bilhões de reais no ano), além da meta de até meados da próxima década, a Bayer almeja estabelecer práticas de agricultura regenerativa em mais de 161 milhões de hectares, alicerçada em suas soluções líderes de insumos agrícolas.

Os anúncios foram feito pela empresa no Innovation Summit, em Nova York, nesta terça-feira, 20. A empresa vê o Brasil como um mercado chave para atingir as metas ambiciosas. “Hoje 40% da produção mundial da soja vem do Brasil, sendo o Mato Grosso seu principal produtor e maior oportunidade de sequestro de carbono. Os principais países produtores de soja da América Latina têm potencial para impactar positivamente a segurança alimentar, a redução de emissões de carbono e a melhoria da biodiversidade”. Entre os exemplos de tecnologias aplicadas pela empresa no mercado brasileiro estão o Climate FieldView, sistema que notifica antecipadamente o agricultor sobre o desenvolvimento de possíveis pragas, plantas daninhas ou doenças. Atualmente, há mais de 25 milhões de hectares mapeados pela tecnologia no Brasil. Atualmente, o mercado brasileiro é o terceiro maior da Bayer (atrás de Estados Unidos e China) e o maior da América Latina.

