Bauducco cogitou entrar na disputa pela operação da Starbucks no Brasil

A fabricante de alimentos Bauducco chegou a cogitar entrar na disputar com a Zamp, atual franqueadora da rede de fast food Popeyes, o direito de operar as cafeterias Starbucks no Brasil. A ideia não foi adiante porque a Bauducco considerou que não haveria sinergias com o seu negócio.

A responsável pela franquia da Starbucks aqui é a SouthRock, que entrou em recuperação judicial.