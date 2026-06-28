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BAT testa IA para barrar venda a menores em lojas AmPm

Piloto em cinco unidades no Rio e em Porto Alegre usará verificação biométrica por celular para apoiar varejistas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 12h00
Placa verde com aviso É a lei: Não vendemos cigarros para menores de 18, com um homem desfocado ao fundo organizando produtos
(Divulgação/Divulgação)
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BAT testa IA para barrar venda a menores em lojas AmPm Priorize VEJA no Google

A BAT Brasil vai usar inteligência artificial para reforçar o controle de venda de produtos restritos a maiores de 18 anos no varejo. A companhia iniciou um projeto piloto em parceria com a AmPm, rede de conveniência dos postos Ipiranga, em cinco lojas no Rio de Janeiro e em Porto Alegre.

A ferramenta funciona por meio de um QR Code apresentado pelo varejista ao consumidor. Pelo celular, o sistema faz uma estimativa de idade em tempo real a partir da análise biométrica, com precisão superior a 95%, segundo a empresa. A checagem servirá como apoio ao lojista, sem substituir a obrigação legal de apresentação de documento de identidade.

A iniciativa mira um ponto sensível do varejo: a dificuldade de garantir, na prática, que produtos de venda restrita não cheguem a menores. Embora o piloto seja conduzido no ecossistema da BAT, a tecnologia foi desenhada para poder ser aplicada também a outras categorias com restrição etária.

“Nossos produtos são destinados exclusivamente a adultos e não compactuamos com o consumo por menores de idade. Justamente para fortalecer esse compromisso em toda a cadeia de valor, colocamos à disposição dos nossos parceiros uma ferramenta que vai além do cumprimento regulatório”, afirma Claudia Woods, CEO da BAT América do Sul.

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O teste seguirá até o fim do ano. Depois disso, a BAT pretende avaliar a ampliação da solução para sua base de varejo, que reúne mais de 150 mil pontos de venda diretos. A empresa afirma que o sistema está em conformidade com a LGPD e não retém imagens nem dados pessoais dos consumidores.

Para Bárbara Miranda, presidente da AmPm, a parceria reforça a busca da rede por soluções de consumo responsável. “Queremos que a AmPm continue fortalecendo sua veia inovadora na busca de novas soluções que possam apoiar o consumo responsável”, diz.

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