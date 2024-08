Bares e restaurantes registram maior queda do ano em julho

O volume de vendas em bares e restaurantes registrou a maior queda do ano em julho, despencando 5,4% em comparação com o mês anterior, de acordo com o levantamento do Índice de Atividade Econômica Abrasel-Stone. Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 6,3%, a maior registrada até agora em 2024. O relatório é elaborado mensalmente pela Associação em parceria com a área de research da Stone e o Instituto Propague.

Os dados mostraram uma retração mensal em todos os 24 estados analisados, liderados pelo Rio Grande do Sul, com uma queda de 10,5%. As regiões Sul e Nordeste concentram os estados com as maiores quedas: Paraíba (-8,6%), Rondônia (-8,4%), Piauí (-7,5%), Pará (-6,7%), Rio de Janeiro (-6,7%), Paraná (-6,3%) e Ceará (-6%).