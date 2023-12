Bancos vs. maquininhas: Stone aciona o presidente da Febraban na Justiça

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Stone entrou com uma queixa-crime contra Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) na Justiça de São Paulo. O processo acontece depois de o Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciar a decisão de limitar os juros do rotativo do cartão de crédito em 100%, na última quinta-feira. O percentual ultrapassava os 400% em diversas ocasiões.

A Stone acusa Sidney de promover uma campanha difamatória contra as empresas de máquina de cartão. Procurada, por VEJA, a Febraban não havia se manifestado até a publicação desta nota.

A Febraban e os bancos entraram em guerra contra as empresas de maquininhas de cartão de crédito. O setor bancário acusa algumas adquirentes — carteiras digitais e empresas de máquinas de cartão — de uma suposta cobrança de juros embutidos nos preços ao consumidor pagos ao comércio. Como mostrou o Radar Econômico, um levantamento feito pela entidade aponta que os juros cobrados pelas empresas de maquininhas dos consumidores e dos varejistas chegam a ultrapassar 100% ao ano, mas o risco que correm em contrapartida a esse ganho é o risco de os bancos emissores não honrarem o pagamento, ou seja, risco inexistente dado que os maiores emissores do Brasil são Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e outros bancões.

A Stone emitiu uma nota oficial sobre o assunto, publicada na íntegra a seguir:

“A Stone confirma que ajuizou queixa-crime contra o Sr. Isaac Sidney Menezes Ferreira, presidente da Febraban, em razão da campanha difamatória que vem conduzindo contra as instituições de pagamento, com veiculação sistemática de declarações que atacam indevida e infundadamente a reputação da companhia e a de todo o setor em que atua.

A acusação falsa e infamante de que a Stone supostamente não atuaria conforme permitido pelo arcabouço legal e regulatório é inadmissível e não será tolerada. Além de sempre ter se pautado pela estrita observância das regras que regem suas atividades, a companhia vem atuando, desde sua fundação, no sentido de cumprir sua missão de ajudar o empreendedor brasileiro a gerir seu negócio de forma mais eficiente.

A Stone sempre esteve aberta ao debate de temas pertinentes à indústria de pagamentos, pautando-se pela urbanidade, transparência e abordagem técnica. A Stone não admitirá que a fronteira da civilidade seja ultrapassada e que se perpetuem comportamentos difamatórios ou que ataquem injustamente sua reputação por outras vias.”