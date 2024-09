Bancos estão competindo com o mercado de capitais, diz diretor do Bradesco

Entre os objetivos dos bancos brasileiros está a expansão de sua carteira de crédito, segmento em que essas instituições financeiras competem cada vez mais com o mercado de capitais. Um dos maiores bancos do país, o Bradesco quer fazer sua carteira crescer de 7% a 11%, o que inclui crédito concedido a pessoas físicas e jurídicas. A maneira mais fácil de turbinar a oferta é mirando as empresas médias, como conta Fernando Freiberger, diretor de serviços para clientes corporativos do Bradesco. Isso porque as grandes são as que mais têm se voltado ao mercado de capitais em sua busca por recursos, uma alternativa que não está no cardápio de empreendimentos menores. À coluna, Freiberger detalha a visão do banco a partir desse cenário em transformação.

Como o mercado de capitais tem impactado a oferta de crédito às empresas?

O mercado de crédito corporativo para ser distribuído ao mercado era muito menor no contexto macroeconômico brasileiro. Ele passou a ser muito maior nos últimos cinco ou seis anos. As operações a mercado são um grande competidor da carteira de crédito dos bancos hoje, especialmente no contexto da grande empresa à procura de crédito.

Apesar disso, os bancos seguem mirando uma expansão de suas carteiras?

Hoje todos os bancos têm interesse em aumentar suas carteiras de crédito. Se você olhar o guidance de todos os bancos, é um guidance de crescimento de carteira de crédito. Não tem nenhum banco dando guidance de estabilização da carteira de crédito ou de recuo. Do Bradesco, por exemplo, é crescer de 7% a 11%, incluindo pessoas e empresas.

Mas como atingir esse crescimento em face da competição do mercado de capitais?

Há uma competição muito grande com o mercado de capitais na grande empresa, então o banco cresce mais rápido nas empresas médias e não tão grandes que talvez ainda não acessem o mercado de crédito.

E quanto à oferta de crédito bancário para as pequenas empresas?

Não há nenhuma restrição do apetite do banco a emprestar para esse conjunto de empresas (menores). Tem fragilidades, mas são fragilidades de empresas que já estão um pouco mais alavancadas. Elas são mais impactadas pela taxa de juros mais alta por mais tempo, mas não há nenhuma deterioração ampla do cenário de crédito para empresas menores.

Existe algum setor da economia no qual as empresas estão com mais dificuldade no acesso ao crédito?

Não tem um setor específico com mais problemas de crédito. Como (o nível de concessão) não está fora dos parâmetros que nós operamos e não tem nenhuma concentração setorial, isso significa que mais ou menos nós estamos num momento de normalidade da qualidade de crédito na carteira dos bancos. E o ritmo de concessão de crédito é um ritmo ok.