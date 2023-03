Bancos como o Silicon Valley Bank devem seguir mais frágeis, diz corretora

A falência do Silicon Valley Bank (SVB) na última sexta-feira, 10, que inaugurou uma semana de ampla tensão no setor bancário global, reflete um momento muito desafiador para outros bancos regionais americanos, segundo análise de Alex Lima, estrategista-chefe da corretora Guide Investimentos. Para Lima, os desafios externos impostos a essas instituições faz com que percam atratividade de clientes para entidades mais robustas. “Bancos regionais vão ter modelos de negócios um pouco mais frágeis. Vão perder clientes e depósitos para os bancos maiores, porque a corrida bancária é um comportamento de manada. Quem tem dinheiro num banco desses, mas também tem conta no Bank of America, por exemplo, vai mandar para o banco maior e pronto”, diz em entrevista ao Radar Econômico.

Com isso, o prognóstico para os bancos de pequeno e médio porte nos Estados Unidos está longe de ser animador. Entretanto, as estratégias de gestão dessas companhias seguem como fator decisivo para garantir sua sobrevivência. “Há três razões para a quebra do SVB, um relaxamento regulatório de bancos regionais nos EUA, o desafio da alta de juros e a má gestão, com esse último sendo o mais importante. Os juros altos machucam certos resultados contábeis que os bancos carregam, mas houveram erros fatais de gestão independente desse dano”, diz ele.

