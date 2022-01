Banco vai distribuir motos elétricas para uso compartilhado. Veja preços

Depois das bicicletas compartilhadas do Itaú, agora é a vez das motos do Santander. A partir desta terça-feira, 25, que é o dia do aniversário da cidade de São Paulo, 50 scooters elétricas estampando a marca do banco vão estar estacionadas em seis bairros da capital paulista: Campo Belo, Vila Olímpia, Itaim Bibi, Jardim Paulistano, Jardim Paulista e Cerqueira César. O projeto está sendo feito em parceria com o aplicativo Riba Motos e é por meio dele que as motos serão liberadas para uso. É preciso ter carteira de habilitação e também capacete. As motos terão seguro. Para o banco, a ideia é se associar ao uso de veículos elétricos, que são menos poluentes. Para os usuários, é mais uma opção para se locomover na cidade. Os primeiros dez minutos vão custar 5,90 reais com custo adicional de 0,75 centavos por minuto. O banco diz que fez uma simulação e num mesmo trajeto o usuário gastaria 22,80 reais contra 9,65 com motos elétricos e 4,40 reais do transporte público.

