Banco Neon recebe aprovação do BC para novo cálculo de risco operacional

O Banco Neon recebeu a aprovação do Banco Central para implementar a Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada (ASA, na sigla em inglês), que substituirá a Abordagem do Indicador Básico (BIA) no cálculo do capital regulatório exigido para o risco operacional. Ou seja, na prática a instituição vai reduzir o capital exigido para o risco operacional. De acordo com a fintech, se a nova metodologia estivesse em vigor já no primeiro semestre de 2024, o capital exigido teria sido reduzido em aproximadamente 110 milhões de reais.