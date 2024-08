Banco do Brasil tem lucro de R$ 19 bilhões no primeiro semestre

O Banco do Brasil apresentou um lucro líquido ajustado de 9,5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024, um crescimento de 8% na comparação com o mesmo período de 2023. Nos primeiros seis meses de 2024, o lucro líquido ajustado atingiu 18,8 bilhões de reais, o que representa um RSPL (retorno sobre patrimônio líquido) de 21,7% e uma variação positiva de 8,5% em relação ao lucro líquido ajustado do primeiro semestre de 2023.