Banco do Brasil corre atrás no marketplace e fecha parceria com Via

Os marketplaces dentro de aplicativos dos bancos viraram uma febre entre as instituições financeiras e todas estão correndo atrás de fazer bombar seus aplicativos. O Banco do Brasil foi um dos últimos a chegar neste segmento, em novembro do ano passado. Mas está tentando correr atrás do prejuízo. Nesta semana, o banco fechou uma nova parceria com a Via, dona das Casas Bahia, Ponto e Extra. Desde que lançou seu shopping virtual fechou 12 parcerias com grandes lojas que vão desde Amazon até plataformas como Uber ou iFood. Em cinco meses, as vendas de produtos não bancários via aplicativo do BB atingiram uma receita de 100 milhões de reais.

Para as lojas, o app do BB é mais uma vitrine de grande alcance para vender seus produtos. O aplicativo do banco tem mais de 22 milhões de clientes ativos. E o banco, claro, também aderiu ao cashback para incentivar os clientes a comprar via aplicativo.

