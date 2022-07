Banco Central traduz em números o impacto da redução dos combustíveis

Divulgado pelo Banco Central (BC), o Boletim Focus traz uma notícia alvissareira para o presidente Jair Bolsonaro — que corrobora com a percepção da população em relação aos preços. Motivada pela queda recente do preço dos combustíveis na esteira da redução de impostos, o levantamento do BC aponta que a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, deve cair 0,28% no mês de julho. A projeção há um mês apontava avanço de 0,5% no índice para o mês.

A redução, porém, mexeu pouco com o cenário de intenções de voto, apontou a nova pesquisa FSB/BTG — tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) oscilaram dentro da margem de erro. “A recente redução no preços dos combustíveis reduziu bastante o número de brasileiros que apostam em novas altas da inflação daqui até a eleição. Mas, embora esse movimento tenha potencial de mexer nas intenções de voto, o comportamento do eleitor praticamente não mudou”, escreve Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa.