Banco Central enfatiza piora no campo de inflação e rechaça mudar política

O Banco Central divulgou na manhã desta terça-feira, 7, a ata da última reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), que decidiu pela manutenção dos juros a 13,75% ao ano. A instituição enfatizou a piora generalizada nas projeções de inflação e rechaçou alterar sua política de combate à alta dos preços. “Tal deterioração pode ter ocorrido por diversas razões, destacando-se, dentre esses fatores, uma possível percepção de leniência do Banco Central com as metas estipuladas pelo Conselho Monetário Nacional, uma política fiscal expansionista, que pressione a demanda agregada ao longo do horizonte de projeções, ou a possibilidade de alteração das metas de inflação ora definidas”, diz o documento. Para todas as variáveis, sobretudo a de possíveis mudanças nas metas de inflação, o BC afirma que vai manter e cumprir seu papel de combater a inflação. “Em resumo, mais importante do que a análise das motivações para a elevação das expectativas, o comitê enfatiza que irá atuar para garantir que a inflação convirja para as metas”, conclui.

Sobre os rumos da política fiscal do governo Lula, a instituição evitou colocar dedos sobre os trabalhos do ministério da Fazenda, mas voltou a reafirmar que o papel do Banco Central é convergir a inflação para a meta. “A política monetária é a variável de ajuste macroeconômico utilizada para mitigar os efeitos porventura inflacionários da política fiscal”, diz um trecho do documento. Nos mercados, o futuro do Ibovespa negocia em alta nesta manhã, assim como as bolsas europeias e os futuros americanos. Por volta de 9h30, o dólar comercial abria o dia em queda de 0,45%, cotado a 5,151 reais.

