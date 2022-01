Banco Central corta pela metade previsão do PIB para 2022

VEJA Mercado | Abertura | 16 de dezembro.

O dia abre com o relatório de inflação do Banco Central que revisou suas projeções para o PIB. Faltando 15 dias para o fim do ano, o BC acredita que o PIB fechará com crescimento de 4,4%, não mais os 4,7% previstos e já estima que no próximo ano o PIB não cresce mais de 1%. Antes o BC acreditava que o crescimento em 2022 seria de 2,1%. Um dos principais pontos para a nova projeção vem do setor agropecuário que esperava-se crescer 2% e agora já se nota que o setor vai retrair.

A PEC dos Precatórios foi finalmente aprovada, agora em segundo turno na Câmara.

Nos fatos relevantes, destaque para a Braskem que confirmou que Odebrecht e Petrobras entraram em acordo para fazer uma oferta secundária das ações da empresa. O Brazil Journal informa que BNDES desembarca hoje da JBS com leilão das ações no mercado.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.