Banco Central chegou a testar se precisava aumentar ainda mais os juros

VEJA Mercado | Abertura | 14 de dezembro.

O dia começa hoje com os investidores se debruçando sobre a ata do Copom. Os diretores do Banco Central chegaram a avaliar a possibilidade de aumentar mais do que 1,5 ponto percentual, mas entenderam que a medida estava correta. No entanto, mostraram que na próxima reunião é necessário mais um ajuste como o da semana passada. Um dos pontos destacados na ata é a possibilidade de arrefecimento das commodities no cenário internacional, mas é cedo para saber a extensão deste movimento. Outro ponto de atenção nesta terça-feira é a condução da PEC dos Precatórios na Câmara em que os deputados já se articulam para mudar o texto que foi alterado no Senado.

No exterior, a expectativa segue com a reunião do Fomc amanhã. O rumo dos juros americanos influencia todos os outros mercados. Alguns gestores como Luís Stuhlberger, do Verde, apostam que a inflação americana fará com que o Fed eleve os juros de forma que inclusive os de prazo mais longo fiquem em patamares mais elevados do que estão hoje no mercado futuro.

No radar das empresas, destaque para o relator do TCU que acredita que as informações passadas ao tribunal para análise da privatização da Eletrobras são insuficientes.