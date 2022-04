Banco Central bem que tentou segurar, mas dólar não para de subir

O Banco Central fez um leilão extraordinário de 10 mil contratos líquidos de swap cambial no início da tarde para tentar segurar a cotação do dólar, mas não fez nem cócegas na moeda americana. Às 15h09, o dólar subia 1,93%, a 4,970 reais. Ao considerar apenas as três últimas sessões, a alta já é de que quase 8%. Foi a primeira vez que o BC interviu no mercado de câmbio desde dezembro de 2021. No radar do mercado financeiro, a promessa de uma política mais agressiva dos Estados Unidos no campo dos juros e os novos surtos de coronavírus na China que podem desacelerar uma das maiores economias do mundo. O Ibovespa também é contaminado por esse estresse e está em queda de 1,81%, aos 108.683 pontos.

