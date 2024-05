Banco aumenta projeção de rombo fiscal em 2024 por chuvas no Sul

Os economistas do banco americano J.P. Morgan aumentaram a projeção de déficit fiscal do Brasil para o ano de 2024. A piora no cenário das contas públicas do país se deu por causa das chuvas ocorridas no Rio Grande do Sul, segundo o banco. A estimativa é que o déficit deve alcançar a marca de 0,8% do PIB neste ano — ante projeção anterior de 0,5%. “O apoio federal deverá crescer substancialmente nos próximos meses. Isso não se deve apenas à esperada suspensão do pagamento da dívida, que rebaixará as receitas financeiras em 3,5 bilhões de reais, mas também porque esperamos ver gastos primários mais elevados – como solicitado vocalmente pelo presidente Lula e prometido por Haddad em diferentes momentos”, escrevem em relatório enviado a clientes. O banco estima despesas de 30 bilhões de reais neste ano por causa da reconstrução do estado.

