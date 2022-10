Banco aponta risco de se entregar “joia polida” por Guedes a Lula

Atualizado em 13 out 2022, 13h41 - Publicado em 13 out 2022, 13h32

Por Victor Irajá Atualizado em 13 out 2022, 13h41 - Publicado em 13 out 2022, 13h32

Um relatório para clientes produzido pelo setor de câmbio do Deutsche Bank apontou que o Brasil é uma “joia polida” pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que pode ser “entregue” ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o relatório, a apresentação de Guedes no Fundo Monetário Internacional (FMI) foi “espetacular” e o Brasil seria um grande destino para investimentos “se não fosse por Lula”. “O Brasil seria o maior mercado com potencial de alta para todas as classes de ativos se não fosse por Lula. Na verdade, provavelmente com Lula também. Eles estão entregando a ele uma joia polida”, diz o banco.

