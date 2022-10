Banco americano recorre a Abraham Lincoln para explicar eleições no Brasil

Atualizado em 27 out 2022, 12h01 - Publicado em 27 out 2022, 11h51

O banco americano Goldman Sachs escreveu, em relatório encaminhado a clientes nesta quinta-feira, 27, uma análise a respeito da disputa eleitoral entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). No relatório, o banco afirma que “quem for eleito no domingo, seja Jair Bolsonaro ou Lula da Silva, terá que construir coalizões multipartidárias com vários partidos centristas”. “Alcançar a maioria qualificada de dois terços para aprovar emendas constitucionais é uma tarefa difícil que exige capital político significativo e habilidade de negociação. O próximo presidente provavelmente estará lidando com uma das legislaturas mais autônomas e independentes em décadas e os partidos centristas provavelmente estabelecerão alguns limites políticos”, escreve a instituição.

Segundo o Goldman Sachs, em caso de vitória do ex-presidente Lula, o mercado dará “atenção especial às principais indicações do gabinete, em primeiro lugar, quem vai liderar o Ministério da Fazenda”. O banco também exalta a consolidação de um projeto de reforma tributária e a nova âncora fiscal para substituir o teto constitucional de gastos, propostas tratadas de forma rasa durante o pleito. Em uma espécie de epígrafe do relatório, o Goldman Sachs recorre a uma frase do ex-presidente americano Abraham Lincoln: “As eleições pertencem ao povo. A decisão é deles. Se eles decidirem dar as costas ao fogo e queimar suas nádegas, então terão que se sentar em suas bolhas”.

