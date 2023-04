Balanços de grandes bancos estrangeiros voltam a acender o alerta na bolsa

O First Republic Bank, banco americano que quase foi à falência depois da quebra do Silicon Valley Bank, divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2023 e voltou a preocupar seus acionistas. A instituição registrou lucro líquido de 269 milhões de dólares, uma queda de 33% frente ao mesmo período de 2022. Só que a decepção ficou mesmo por conta do número de depósitos de clientes no banco. Entre o quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023, o volume desabou 40%, para a casa dos 104 bilhões de dólares. O dado revela a desconfiança dos clientes e do mercado na recuperação do banco. As ações do First Republic Bank caem 20% nas negociações pós-mercado.

O gigante suíço UBS, que adquiriu o Credit Suisse no início do ano, também decepcionou seus acionistas. O lucro da instituição foi de 1 bilhão de dólares nos três primeiros meses do ano, queda significativa de 50% na base anual. O consenso Refinitiv apontava para um lucro de 1,7 bilhão de dólares. O balanço foi atingido por provisões de 665 milhões de dólares relacionadas a litígios sobre títulos lastreados em hipotecas residenciais nos Estados Unidos.

Siga o Radar Econômico no Twitter