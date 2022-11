Balanços comprovam que crise ainda não atingiu em cheio o Brasil

Os balanços corporativos apresentados pelas empresas listadas no índice Ibovespa mostram que a crise global e os temores de recessão ainda não atingiram o Brasil em cheio. Os números revelam que 51% das companhias reportaram lucro acima do esperado em análise feita pela Refinitiv, enquanto 40% divulgaram balanços abaixo do esperado, e 9% obtiveram números em linha com as expectativas. Entre os setores, os destaques positivos ficaram por conta dos nomes ligados ao agro, alimentação, bebidas, saneamento e transportes. Na outra ponta, o setor financeiro – sobretudo os grandes bancos privados – decepcionou grande parte dos analistas. “Vemos os resultados do terceiro trimestre das empresas brasileiras como sólidos, mesmo sendo uma temporada um pouco pior que a anterior. Acreditamos que o mercado já esperava uma desaceleração nos resultados do terceiro trimestre, que acabou ocorrendo, porém não em uma grande magnitude”, avalia a XP Investimentos.

