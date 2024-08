Balança comercial do agro paulista tem superávit de R$ 13 bi até julho

No acumulado de janeiro a julho de 2024, a balança comercial do agronegócio paulista apresentou um resultado positivo de 13,5 bilhões de dólares, ou 74 bilhões de reais na cotação desta quarta-feira, 14. O número, levantado pelo Instituto de Economia Agrícola, vinculado ao governo do estado de São Paulo, configura um incremento de 9,7% em relação ao superávit do mesmo período de 2023. Compondo a balança, a exportação de produtos agropecuários paulistas atingiu 16,8 bilhões de dólares até julho, contra um fluxo de importações de 3,2 bilhões de dólares. Tanto as exportações quanto as importações cresceram pouco mais de 9% ante os primeiros sete meses de 2023. As exportações do agronegócio representaram 42,8% do total exportado pelo estado de São Paulo no período, enquanto as importações do setor responderam por apenas 7,6% do total das importações paulistas. O bom desempenho do agronegócio ajudou a evitar um déficit comercial maior no estado, uma vez que os outros setores da economia paulista registraram, juntos, um déficit de 17,2 bilhões de dólares.

Os principais produtos exportados pelo agronegócio de São Paulo entre janeiro e julho foram: açúcar e etanol, que movimentam 6,5 bilhões de dólares; papel e celulose (1,8 bilhão de dólares); carnes (1,8 bilhão de dólares); soja (1,7 bilhão de dólares); e sucos (1,3 bilhão de dólares). Esses cinco grupos de produtos representaram quase 80% das exportações do agronegócio paulista. O segmento de açúcar e etanol apresentou a maior alta em valor exportado, de quase 32% entre janeiro e julho. Por outro lado, a soja registrou uma queda expressiva de 36,7%. No agronegócio, São Paulo representou 17,2% das exportações brasileiras, um aumento de 1,4 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2023. O estado fica atrás apenas de Mato Grosso, que foi responsável por 18,5% das exportações do agronegócio nacional.

As exportações do agronegócio brasileiro cresceram 1% em relação aos primeiros sete meses de 2023, atingindo 97,8 bilhões de dólares, representando quase metade (49,3%) das exportações totais do país. As importações do setor também registraram um aumento, de 15,9%, totalizando 11,25 bilhões de dólares, que correspondem a 7,6% das importações brasileiras. O saldo da balança comercial do agronegócio nacional foi positivo, com um superávit de 86,5 bilhões de dólares, apesar de inferior (-0,7%) ao registrado no mesmo período de 2023. Assim como em São Paulo, o desempenho ajudou a evitar um déficit comercial maior no Brasil, já que os demais setores da economia apresentaram um déficit de 37 bilhões de dólares nos primeiros sete meses de 2024.