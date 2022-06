Azul vai dobrar participação em Congonhas e ações disparam

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) realocou os slots que pertenciam à Avianca no aeroporto de Congonhas e uma das grandes beneficiadas foi a Azul. Os slots são as “vagas” das aeronaves nos aeroportos. A empresa ganhou 15 novos slots e a Azul Conecta, sua subsidiária, que não tinha nenhum, agora tem 14. Ao todo, o grupo possui 55 slots no aeroporto e mais que dobrou a sua participação em Congonhas, mas ainda está bastante aquém de Latam e Gol, que não ganharam novos slots, mas que possuem, juntas, 470 slots no aeroporto. As ações da Azul subiram 5% nesta sexta-feira, 24, e figuraram entre as maiores altas do dia. Para os analistas do BTG Pactual, a notícia é positiva e o número de slots pode subir ainda mais em caso de privatização do aeroporto. “Vemos espaço para a Azul atingir mais de 80 slots até 2023, elevando sua participação em 15% num mercado bastante lucrativo”, escreveram.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.