Azul dobra a aposta em viagens de turismo

A procura por passagens aéreas para viagens a lazer vem apresentando uma retomada consistente em 2023. Para atender a esta demanda, a companhia aérea Azul dedicará 64% de sua malha nos meses de dezembro e janeiro a destinos turísticos e com perfil de lazer. Na próxima alta temporada, a empresa contará com uma oferta de assentos de quase 10% a mais, se comparado com o mesmo período do ano passado. Durante a alta temporada de verão, a Azul contará com 2.705 voos extras, sendo 1.142 dedicados à Azul Viagens, a operadora de turismo da companhia. O Nordeste será o grande destaque, com 52% dos voos extras, ao todo serão 1.419 para cidades da região, entre 15 de dezembro e 4 de fevereiro do ano que vem.