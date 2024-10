Azul decola na bolsa e analistas afastam risco de recuperação judicial

A companhia aérea Azul anunciou um novo acordo com seus detentores de dívida em que captará até 500 milhões de dólares em recursos adicionais. 150 milhões de dólares serão fornecidos à empresa nesta semana, outros 250 milhões até o final do ano e há o potencial de desbloqueio de mais 100 milhões no ano que vem. A Azul também reduziu obrigações de dívidas para os próximos 18 meses e negocia uma possível conversão de até 800 milhões de dólares de dívidas em ações. No começo de outubro, a empresa também já havia anunciado um acordo com arrendadores. As ações sobem 10% na tarde desta segunda-feira, 28. Alguns analistas afastam o risco de a empresa entrar em recuperação judicial. “Azul 2 x 0 recuperação judicial”, escreveu a equipe do Bradesco BBI em relatório. “A dinâmica restrita de oferta e demanda no setor aéreo brasileiro deve permitir que a Azul mantenha tarifas em patamares elevados no segundo trimestre”, também comentam. No acumulado do ano, os papéis da companhia têm desvalorização de 60%.