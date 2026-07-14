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Avibras passa ao controle de holding criada há dois meses

Martinelli tem capital de R$ 100 mil e substituiu a Vita no comando da empresa em recuperação judicial

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 10h05
Astros da Avibras
Sistema Astros, um dos principais produtos da Avibras (Avibras/Divulgação)
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Avibras passa ao controle de holding criada há dois meses Priorizar nos meus resultados Google

Uma holding criada em maio, com capital social de R$ 100 mil e endereço em um coworking de São José dos Campos, assumiu o controle da Avibras Indústria Aeroespacial, que permanece em recuperação judicial.

A Martinelli Gestora de Ativos e Participações aparece como acionista majoritária no edital da assembleia convocada para esta segunda-feira, 13. A pauta previa a eleição da diretoria e a discussão de outros assuntos da companhia.

Não foram divulgados a data, o valor nem as condições da transferência. Até então, 99% das ações pertenciam à Vita Gestão e Investimentos, ligada ao advogado Fábio Guimarães Leite. A Justiça havia homologado essa mudança de controle em julho de 2025.

A Martinelli foi aberta em 5 de maio. Tem Maria Cristina Martinelli como sócia e Nelson Rodrigo Turini como administrador. Seu endereço, telefone e e-mail pertencem à Workflex Coworking, local também indicado para a assembleia.

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A troca alcança outras empresas da estrutura. Assembleias da Powertronics e da Avibras Divisão Aérea e Naval foram marcadas, em sequência, no mesmo endereço, com eleição de dirigentes e mudanças de sede na pauta.

A Martinelli, porém, não controla a operação industrial que retomou a produção de mísseis e foguetes. A fábrica, a tecnologia e os ativos estratégicos foram transferidos para a Avibras Aeroco, empresa criada em outubro de 2025, com capital de R$ 2,582 bilhões e controlada pela Nova AVB.

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A mudança deixa sem resposta por que a Vita transferiu o controle da antiga Avibras e qual será a função da holding de R$ 100 mil na empresa que permaneceu com a recuperação judicial.

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defesa
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