Avibras passa ao controle de holding criada há dois meses

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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Uma holding criada em maio, com capital social de R$ 100 mil e endereço em um coworking de São José dos Campos, assumiu o controle da Avibras Indústria Aeroespacial, que permanece em recuperação judicial.

A Martinelli Gestora de Ativos e Participações aparece como acionista majoritária no edital da assembleia convocada para esta segunda-feira, 13. A pauta previa a eleição da diretoria e a discussão de outros assuntos da companhia.

Não foram divulgados a data, o valor nem as condições da transferência. Até então, 99% das ações pertenciam à Vita Gestão e Investimentos, ligada ao advogado Fábio Guimarães Leite. A Justiça havia homologado essa mudança de controle em julho de 2025.

A Martinelli foi aberta em 5 de maio. Tem Maria Cristina Martinelli como sócia e Nelson Rodrigo Turini como administrador. Seu endereço, telefone e e-mail pertencem à Workflex Coworking, local também indicado para a assembleia.

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A troca alcança outras empresas da estrutura. Assembleias da Powertronics e da Avibras Divisão Aérea e Naval foram marcadas, em sequência, no mesmo endereço, com eleição de dirigentes e mudanças de sede na pauta.

A Martinelli, porém, não controla a operação industrial que retomou a produção de mísseis e foguetes. A fábrica, a tecnologia e os ativos estratégicos foram transferidos para a Avibras Aeroco, empresa criada em outubro de 2025, com capital de R$ 2,582 bilhões e controlada pela Nova AVB.

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A mudança deixa sem resposta por que a Vita transferiu o controle da antiga Avibras e qual será a função da holding de R$ 100 mil na empresa que permaneceu com a recuperação judicial.