Avião usado por Lula é registrado nos EUA — mas empresário mora no Brasil

De propriedade do empresário José Seripieri, o avião usado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para viajar ao Egito, no próximo dia 14, para participar da COP27, tem sua matrícula registrada nos Estados Unidos. Mesmo residente no Brasil, o dono da QSaúde adquiriu a aeronave e a registrou nos Estados Unidos — portanto, fugindo da tributação brasileira. O último voo feito pelo avião, inclusive, saiu de São Paulo com destino ao México no dia 10 de novembro. O jato Gulfstream G600 é novo — fabricado em 2021.

Siga o Radar Econômico no Twitter