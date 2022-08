Auxílio Brasil de R$ 600 é tido como certo em 2023 — dúvida é como pagar

Membros da campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro têm feito de tudo para comunicar que o Auxílio Brasil de 600 reais será mantido no ano que vem, mesmo que a manutenção do valor não esteja expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Enquanto ministros da ala política entendem que o Congresso Nacional deve inserir o direcionamento no Orçamento do ano que vem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, trabalha pela aprovação de uma reforma tributária que viabilize o pagamento, como mostrou o Radar Econômico. As discussões no Congresso Nacional, entendem membros do governo, só ficariam para depois das eleições.



