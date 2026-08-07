Autodesk multiplica faturamento por 15 no Brasil com avanço de infraestrutura
Concessões e crédito de bancos de fomento aceleram demanda por softwares usados em rodovias, ferrovias, saneamento e obras urbanas
A Autodesk, fabricante americana de softwares, multiplicou por quinze seu faturamento no Brasil em uma década e agora cresce ao ritmo de dois dígitos ao ano. A expansão é puxada pela demanda de empresas envolvidas em obras de rodovias, ferrovias, transporte urbano, saneamento e prevenção de enchentes, favorecidas pelo avanço das concessões e pelo crédito dos bancos de fomento.