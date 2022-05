Auditoria da Cemig aponta risco de quebra da usina de Santo Antônio

O relatório de auditoria do balanço Cemig feito pela E&Y e divulgado junto com o resutlado do primeiro trimestre da estatal mineira nesta segunda-feira, 12, coloca em dúvidas a continuidade operacional da Madeira Energia, que controla a usina hidrelétrica de Santo Antônio. A Cemig já lançou uma perda de 366 milhões de reais com o investimento. Ela é sócia no empreendimento junto com Furnas, Odebrecht, Andrade Gutierrez e Caixa FIP Energia. Furnas, subsidiária da Eletrobras, detém 43% da sociedade e precisa equalizar a situação financeira da usina antes de levar adiante a privatização da empresa.

A auditoria diz que a Madeira Energia apresenta capital circulante líquido negativo, precisa de suporte financeiro de terceiros, da companhia e de outros acionistas. O relatório diz ainda: “havendo ainda circunstâncias específicas em que estão previstas obrigações dos sócios estabelecidas em acordos de acionistas. Esses eventos ou condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Madeira Energia”.

Os sócios aprovaram aumento de capital de 1,5 bilhão de reais para fazer frente a um dos processos mencionados pela E&Y, em que o consórcio construtor (Odebrecht e Andrade Gutierrez que operam nas duas pontas do investimento) ganhou uma arbitragem tendo direito a um aditivo na obra. O problema é que Furnas é a única disposta a fazer o aporte, isso às vésperas da privatização da Eletrobras. Sem o aporte, poderá haver um cross default fazendo com que 19 bilhões de reais em dívidas da Santo Antônio tenham acionadas as cláusulas de antecipação de pagamento de dívidas. O balanço da Santo Antônio foi divulgado na semana passada apresentando um prejuízo de cerca de 2,6 bilhões de reais e um patrimônio negativo de cerca de 800 milhões de reais. No balanço da Cemig, que contempla a MESA Energia, onde estão acionistas da empresa, o patrimônio negativa supera 1 bilhão de reais.

